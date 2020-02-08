В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта

Начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал о развитии в регионе сферы IT-технологий, реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» и программы по подключению к Сети социально значимых объектов.

По словам Алексея Костина, вопрос развития в регионе IT-технологий следует делить на два важных аспекта.

«Во-первых, должна быть техническая возможность получения цифровых услуг, и в этом плане у нас в Пензе развивается два больших проекта, они федеральные. Это проект «Устранение цифрового неравенства», когда мы в малых населенных пунктах от 250 до 500 человек ставим точку доступа Wi-Fi, где гражданин может получить бесплатный государственный интернет. Эта услуга уже доступна в 193 малых населенных пунктах Пензенской области, в этом году еще в 35 мы ее поставим. Сейчас мы стараемся ставить их около домов, где проживают либо многодетные семьи, либо инвалиды, это очень важно. Последнюю точку поставили в Куваке, где семья с пятью детьми живет.

Также в Пензенской области реализуется программа по подключению социально значимых объектов. У нас 964 объекта будут подключены в течение трех лет, в прошлом году мы уже 251 подключили. Это сельсоветы, школы, ФАПы, пожарные части, органы власти. Будет построено 1700 км волоконно-оптических линий связи, это значит, что практически во все села придет оптика. И останется вопрос только построения последней мили, то есть прокладки линий от узла связи до гражданина», — отметил начальник управления.

Он напомнил о том, что президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию призвал обеспечить бесплатный доступ граждан к социальным сервисам: порталам органов власти, госуслуг, российским соцсетям.

«Программа устранения «Цифрового неравенства» уже сейчас позволяет полностью бесплатно подключиться к этим сетям. Как будет решаться проблема в пределах городов — план такой: будет составлен перечень государственных сервисов, мы свои предложения от Пензы отправляем, и провайдер будет обязан предоставить гражданину доступ к этим сайтам вне зависимости от того, оплатил он интернет или нет», — рассказал Алексей Костин.

Он добавил, что в России сейчас — один из самых дешевых тарифов на сотовую связь в мире, а качество мобильного интернета в стране — несравненно лучше, чем в Европе или США. И работа по дальнейшему развитию технологий ведется.

Полную видеоверсию программы «Тема дня» можно посмотреть, перейдя по ссылке.