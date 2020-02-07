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Пензенец открыл кредитный счет по просьбе мошенника

7 февраля в 17:20 182 просмотра

37-летний житель Пензы попался на уловку афериста и лишился сбережений.

По сведениям полицейских, мужчине позвонил неизвестный человек, который сказал, что он — сотрудник службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что якобы с его счетом происходят странные операции и необходимо их остановить. Для этого надо открыть кредит.

«Он попросил перечислить деньги с дебетового на кредитный счет, а также назвать номер банковской карты и цифровые коды, которые поступят в SMS», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Житель Пензы выполнил все условия, затем обнаружил, что с карты исчезли 130 тысяч рублей.

По факту кражи в настоящее время проводится проверка.

«При общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Следует сразу же прекратить разговор», — предупредили пензенцев полицейские.


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