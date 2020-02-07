Пензячка с малышкой погибли в ДТП в Рязанской области

На 326-м километре трассы М-5 «Урал» 6 февраля около восьми часов вечера столкнулись Nissan Tiida и тягач DAF с полуприцепом. Большегрузом управлял 33-летний пензенец.

«По предварительной информации, 27-летний житель Пензенской области, управлявший иномаркой, нарушил скорость движения и совершил столкновение», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Рязанской области.



В результате аварии водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован. Пассажирка и ее грудная дочь погибли.

Сотрудники ГИБДД просят проявлять осторожность при управлении транспортного средства. Водители должны соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.