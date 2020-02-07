Конец эпохи больших скидок. Почему с покупкой квартиры в Пензе лучше не тянуть

Сразу ряд федеральных изданий, таких как « Известия » и РБК , предрекают стране рост цен на жилье. Согласно прогнозам, в ближайшие два года квартиры подорожают на 25%.

Цены на жилье уже показали рост. Пик пришелся на 2018-й, когда, по данным портала RealtyMag.ru, за 12 месяцев средняя стоимость квадратного метра в новостройках Пензы выросла сразу на 17%.

Динамика роста за последние три года выглядит так:

— начало 2017 г. — 44 100 ₽/м2;

— начало 2018 г. — 44 300 ₽/м2;

— начало 2019 г. — 51 900 ₽/м2;

— начало 2020 г. — 54 630 ₽/м2.

Эксперты РБК считают, что на рост цен влияют, с одной стороны, дешевеющая ипотека, с другой, новая схема финансирования. Дома, разрешение на строительство которых подписано после 1 июля 2019 года, возводятся уже не на средства дольщиков. Девелоперов с достаточным количество собственных средств — единицы. Большинство вынуждены брать дорогие кредиты (от 10% годовых). Мелкие игроки постепенно уходят с рынка. По новой же схеме, по оценкам экспертов, работает только треть застройщиков. Сокращение числа девелоперских проектов снизит предложение. Квартир станет меньше, а вот спрос на них, напротив, увеличится, благодаря низким ипотечным ставкам.

«Некоторые люди замерли в ожидании дальнейшего снижения ипотечных ставок. Но это не целесообразно. Ипотечные кредиты действительно могут подешеветь, но квартиры-то дорожают уже сейчас. К тому же, взяв сегодня кредит под более высокую ставку, завтра его можно будет рефинансировать. Что же касается эскроу, то новая схема не только сделала сферу долевого строительства надежней, но и завершила эпоху больших скидок на строящееся жильё. Застройщик, взяв кредит, теряет свободу ценообразования. Он должен придерживаться стоимости, рекомендованной банком», — сказал директор по маркетингу и продвижению крупнейшего по объемам строительства в регионе застройщика ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

В ЖК «Арбековская застава», который сегодня возводит «Территория жизни», пока только три «эскроу-дома». Остальные возводятся или были возведены по старой схеме. И цена на квартиры в них более привлекательная.

«По наиболее выгодной цене сегодня мы продаем квартиры в «Доме у школы». Здесь стоимость квадратного метра начинается от 37 тысяч. В домах эскроу цена уже на старте была выше — 45 тысяч руб./кв.м. Мы убеждаем клиентов, что сейчас самое выгодное время для покупки квартиры: ипотечная ставка уже снизилась до 4,5% и купить квартиру ещё можно по договору долевого участия, т. е. дешевле. К тому же мы продлили до конца февраля акцию «Платим ипотеку за Вас» — рассказала руководитель отдела продаж ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В ЖК «Арбековская застава» сейчас действует целая программа выгод «Винегрет», с которой можно ознакомиться на сайте арбековскаязастава.рф. Консультацию можно получить по телефону отдела продаж ГК «Территория жизни»: +7 (8412) 203−000.