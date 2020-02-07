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Готовится проект ремонта Чемодановской участковой больницы

7 февраля в 17:39 110 просмотров

В Пензенской области государственную экспертизу проходит проект капитального ремонта Чемодановской участковой больницы. Документ разрабатывал Пензенский государственный институт архитектуры и строительства.

Заключение экспертизы планируется получить до 20 февраля — после устранения всех замечаний экспертов, сообщает департамент информационной политики и СМИ региона.

В 2020 году на ремонт медучреждения, являющегося структурным подразделением Бессоновской районной больницы, из областного бюджета выделили 16 млн рублей.

Ранее, в 2019 году, в участковой больнице выполнили текущий ремонт входной группы. Она обслуживает более 6000 человек, в том числе — более 1500 детей. Прием ведут врачи общей практики, узкие специалисты, педиатры, работает дневной стационар на 12 коек.

Поручение провести ремонт дал губернатор Иван Белозерцев во время осмотра объекта летом прошлого года.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/166071/

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