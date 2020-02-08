События в цифрах: «Jazz May», планы на урожай, рост средней зарплаты по региону

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

За 11 месяцев средняя зарплата по региону выросла на 6,8% и составила 30 005,4 рублей.

Пензенское отделение «Союза пенсионеров России» отметило 25-летие. Организация объединяет свыше 200 000 пожилых жителей региона.

2 300 000 тонн зерновых — планы на урожай 2020 в Пензенской области.

В 2019 году в Пензенской области благодаря отказу от аборта на свет появилось 257 детей.

За 12 месяцев 2019 года в области построено 837 100 квадратных метров жилых домов, что на 26,3% больше аналогичного периода прошлого года.

X международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May» (0+) пройдет в Пензе 22−24 мая, открыт прием заявок от музыкантов.