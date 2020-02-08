Пензенские депутаты выступили против снижения МРОТ в области (видео)

Восстановление прав дольщиков, выдача удостоверений многодетным семьям и сохранение прожиточного минимума. В областном Законодательном Собрании на очередной 27-й сессии депутаты вместе с министрами и руководителями ведомств обсудили ряд социальных вопросов.

Восстановить права обманутых дольщиков — задачу, поставленную на самом высоком уровне в Пензенском регионе, считают одним и главных. В 2019 году по стране число пострадавших от действий застройщиков сократилось на 16 тысяч, в нашей области удалось помочь 600 жителям. Один из инструментов защиты участников долевого строительства — специальный фонд. О его создании рассказал Олег Мельниченко. Сенатор Совета Федерации лично принимал участие в разработке этого закона.

«Средства фонда составляют 65 миллиардов рублей, в Пензенской области, если не ошибаюсь, 12 домов требуют достройки, будут выделяться деньги. В отношении трех строений принято решение о завершении строительства на общую сумму 663 миллиона рублей, в 2020 году планируем рассмотреть вопрос восстановления прав граждан еще четырех проблемных домов», — рассказала он.

Напомним, в Пензенской области приостановили строительство девяти многоквартирных домов. В том числе благодаря твердой позиции губернатора проблема активно решается, и к началу 2021 года самого понятия обманутых дольщиков быть не должно.

Не менее важный вопрос, от которого зависит расчет выплат и пособий гражданам, — величина прожиточного минимума. В регионе она составляет 9179 рублей. Депутаты согласились с тем, что нельзя допустить ее снижения.

«Величина прожиточного минимума складывается из продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину, также из соотношения цен непродовольственных товаров и услуг. За третий и четвертый квартал прогноз показывает, что идет снижение цен, то есть величина будет падать. В связи с тем, чтобы наши граждане могли своевременно воспользоваться определенными выплатами и социальной поддержкой предложено сохранить тот размер, который был в третьем квартале», — сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

На сессии Законодательного Собрания также единогласно поддержали законопроект о введении на территории региона удостоверения «Многодетная семья Пензенской области». Документ понадобится для получения всех предусмотренных льгот. Его можно будет получить уже в марте. Сейчас в регионе проживают почти 9500 многодетных семей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.