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В трех пензенских школах стартовал чемпионат по финансовой грамотности (видео)

7 февраля в 20:34 144 просмотра

Как взять кредит, распорядиться наличными средствами и пользоваться банковскими картами — вопросы, ответы на которые знают участники муниципального этапа первого всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников. Он проходит (6+) на трех площадках — в Сердобске, Кузнецке и Пензе.

Ребята-участники могут с легкостью рассказать о том, что такое подушка финансовой безопасности, как накопить средства и как хранить деньги. О наличных и безналичных расчетах школьники знали и до муниципального этапа первого всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, однако о преимуществах каждого мало кто задумывался. Чтобы подготовиться к соревнованию, старшеклассники штудировали экономическую литературу и разбирали на уроках конкретные примеры.

Финансовые бои на чемпионате — это примеры жизненных ситуаций, в которые ученикам, кажется, еще рано вникать, но организаторы считают иначе: чем раньше школьники постигнут финансовую грамоту, тем проще им будет во взрослой жизни решить типичные проблемы, связанные с накоплением средств, оформлением кредитов и необходимой документации.

В состязаниях муниципального уровня принимают участие 30 команд — по десять на каждой из площадок в Пензе, Сердобске и Кузнецке. Несмотря на то, что всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проводится впервые, старшеклассникам не будет поблажек: по правилам игры, им запрещено пользоваться справочниками и телефонами.

«Если решавший задачу не смог ответить на представленные ему вопросы команды оппонента, то баллы отнимаются, так что можно решить задачу, получить очки, а потом потерять их», — объяснила главный судья чемпионата по грамотности Мария Савинкина.

В региональный этап от Пензы, Кузнецка и Сердобска пройдут по одной команде. Лучшая будет выбрана в апреле. Она представит регион в финале чемпионат по финансовой грамотности (6+), который в конце лета пройдет в Туапсе во всероссийском детском центре «Орленок», сообщает телеканал «Экспресс».


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