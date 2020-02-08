Пензенским экспортерам рассказали о мерах государственной поддержки (видео)

Малое предприятие, в котором соединяются инвестиции и экспорт. Производство паркетной и мебельной доски в Лунинском районе Пензенской области, которое основали китайские инвесторы, за 2019 год отправило за рубеж порядка семи кубометров продукции.

Профиль этого небольшого предприятия в Лунинском районе — паркетная и мебельная доска. Инвесторы из Китая открыли малое производство в пензенской глубинке три года назад. Используют только местное сырье, а поставляют — на экспорт в Китай. Так слаженно там трудятся всего 15 человек. Возможности роста малого предприятия с его представителями обсудил губернатор Иван Белозерцев.

Производители из Лунинского района могут рассчитывать, например, на бесплатное участие в мастер-классах и обучающих семинарах, а вот механизмов помощи отечественным экспортерам гораздо больше. Обращаться можно напрямую в Фонд поддержки предпринимательства. Помимо информационной поддержки, организация поможет возместить финансовые затраты.

«Это субсидирование затрат по выходу на международные электронные площадки, что может быть накладно, но государство частично компенсирует размещение аккаунта на рекламных площадках, также субсидирование затрат по изготовлению сайтов на различных языках для продвижения пензенской продукции. Мы как министерство экономики компенсируем затраты, понесенные в ходе выставок за пределами Российской Федерации», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Поддержка малого и среднего предпринимательства и экспортных возможностей — одна из задач национальных проектов в сфере экономики. Каждый бизнесмен может узнать, чем государство готово помочь именно ему по телефону «горячей линии», при консультации со специалистами в центре «Мой бизнес» или на его сайте, а также на сайте Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.