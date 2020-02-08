В Пензе выполняют задачу по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях (видео)

Около 18 тысяч человек успели пройти обследование в центре амбулаторной онкологической помощи, базирующемся в здании городской поликлиники № 14. Так выполняется задача по раннему выявлению онкологии у пациентов, которую ставил губернатор Пензенской области.

В центре ведут прием врачи самого разного профиля. УЗИ — это лишь одна из процедур, которую могут пройти пациенты. Основная задача — распознать, есть ли у человека опасное заболевание.

«Заметила, что что-то не так с поджелудочной, сделала УЗИ, сахар появился, поэтому теперь нужно наблюдать за этим», — рассказала жительница Пензы Раиса Теплова.

К урологу, пульмонологу, гастроэнтерологу и другим специалистам, которые ведут прием в специализированном центре, пациент может попасть по записи из регистратуры поликлиники, а направление к онкологу — получить у участкового терапевта. Провести диагностику позволяет современное оборудование, в том числе — компьютерный томограф и маммограф. С октября 2019 года обследование у специалистов центра амбулаторной онкологической помощи прошло около 18 тысяч человек.

«Пациент обследуется в течение семи дней. Если диагноз установлен за первые трое суток, мы направляем его в онкологический диспансер, затем за ним начинается наблюдение, чтобы, помимо химиотерапии, он проходил обследования», — сказал врач-онколог центра амбулаторной помощи Андрей Горшков.

Аналогичное учреждение должно появиться в 2020 году на базе областной больницы имени Бурденко. Всего же до 2024-го в регионе планируется открыть десять таких учреждений: пять — в районах и столько же — в Пензе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.