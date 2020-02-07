Пензенские минифутболисты остановились в шаге от чемпионского титула

Воспитанники пензенской спортивной школы № 8 вернулись из города Шахты, где проходило первенство Приволжского федерального округа по мини-футболу среди юношей. По итогам турнира команда из нашего региона заняла второе место, отстав лишь от сверстников из Уфы. Кроме того, пензенских ребят отметили индивидуальными наградами.

Сейчас воспитанники спортивной школы № 8 возвращаются к привычному тренировочному режиму, однако для того, чтобы его нарушить, у юных футболистов был самый приятный повод. Они стали участниками первенства Приволжского федерального округа по мини-футболу. Состав команд оказался очень ровным. Пензенцам противостояли сверстники из Чувашии, Нижнего Новгорода и Саратова, но даже при такой конкуренции у представителей нашего региона были реальные шансы на итоговую победу.

«Соперники были мощные, но достаточно ровные. Победители, команда из Уфы, выиграла при одном поражении и ничьей с нами. Все набрали много очков», — рассказал тренер спортивной школы № 8 Пензы Александр Горланов.

По итогам турнира в активе нашей команды — три победы. Еще три матча завершились ничьей. Судьба первого места должна была решиться в противостоянии мальчишек из Пензы и Уфы — команда из нашего региона отставала всего на одно очко. Однако счет матча оказался равным, а потому уфимцы завоевали главный трофей, а вместе с ним — и путевку на первенство России (0+).

К серебряным медалям наших ребят добавились индивидуальные награды. Один из пензенцев стал лучшим нападающим турнира. На его счету — семь забитых мячей. Признается, что мог и не занимать эту позицию на поле.

Воспитанники спортивной школы № 8 после возвращения в Пензу сразу же начали подготовку к следующему турниру. В ближайшее время их ждут игры первенства области по мини-футболу (0+), сообщает телеканал «Экспресс».