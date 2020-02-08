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В Пензе полицейские за два часа выявили 25 нарушений ПДД автолюбителями

7 февраля в 23:24 164 просмотра

Инспекторы ГИБДД провели на улицах Пензы профилактический рейд, в рамках которого останавливали водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Выйти на дежурство на оживленные магистрали города сотрудников заставляет статистика — в 2020 году в областном центре произошло 40 столкновений. В результате одного из них один человек погиб, пять несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

«В ходе проведения мероприятия сотрудники ГИБДД обращали особое внимание на строгое соблюдение правил дорожного движения водителями транспортных средств. За два часа к административной ответственности за разные нарушения было привлечено 25 водителей. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автолюбителям о необходимости выбирать скорость, соответствующую условиям движения и соблюдать опасную дистанцию», — сказали в ведомстве, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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