В Наровчате вспыхнул деревянный дом

По предварительным данным, огонь вспыхнул в 6:59. На улице Куйбышева в селе Наровчат загорелся деревянный дом площадью 54 квадратных метра.

«В результате перекала печи выгорел потолок на площади 2 кв. м.» — уточнили в пресс-службе.

Тушили полыхающее строение пять человек с помощью двух спецмашин. В результате пожара никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

«С наступлением морозной погоды участились случаи пожаров в частных жилых домах. Региональное управление МЧС России напоминает пензенцам о соблюдении мер пожарной безопасности. Не допускайте перекала печи и перегрузки электросети. Берегите себя и свое имущество от огня!» — добавили в ведомстве.