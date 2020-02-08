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Губернатор поздравил пензенцев с Днем российской науки

8 февраля в 10:12 124 просмотра

8 февраля в стране отмечают День российской науки. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с праздником.

«Во все времена выдающиеся представители отечественной научной мысли — это гордость страны, ее интеллектуальная элита. Они внесли неоценимый вклад в развитие научно-технического прогресса, завоевали заслуженное признание мировой общественности.

Современное поколение научных деятелей достойно продолжает и приумножает замечательные традиции талантливых предшественников. Ваши фундаментальные исследования, инновационные проекты и перспективные разработки находят широкое применение на практике, придают мощный импульс динамичному развитию экономики, всемерная модернизация которой — наша стратегическая задача.

Уверен, что и в дальнейшем научное сообщество будет надежно служить приумножению могущества и славы Отечества!» — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал пензенским ученым здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.


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