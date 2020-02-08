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На улице Коммунистической разворотило три авто. ВИДЕО

8 февраля в 10:59 68 просмотров

В Пензе на улице Коммунистической произошла авария с участием трех машин. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец запостил в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись с места происшествия. Он пояснил, что машины столкнулись примерно в 21:30.

Судя по кадрам, участниками ДТП стали Nissan, «Волга» и маршрутка. У отечественной легковушки и микроавтобуса разворотило передние части, повреждения иномарки не видно. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной муть увеличивается.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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