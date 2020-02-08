Валерий Лидин: Научная мысль является двигателем технического прогресса

В Пензе отметили День российской науки. Председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин поздравил представителей научного сообщества с этим праздников.

Гости мероприятия познакомились с выставкой разработок и результатов научных исследований, проводимых на базе вузов и предприятий Пензы. После состоялась церемония награждения «Ученый года — 2019».

В номинации «Молодой ученый» отметили лучших докторов и кандидатов наук, защитивших диссертации до 38 и 33 лет соответственно. Также наградили лучших инженеров, которые трудятся на предприятиях области: механик, программист, электроник, конструктор, рационализатор. Еще одну награду вручили победителю в номинации «Лучший специалист в области НИОКТР (научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ)», сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

«Именно научная мысль является двигателем технического прогресса и кардинально меняет качество нашей жизни. От имени депутатов Законодательного Собрания сердечно благодарю ученых за самоотверженный, созидательный труд и преданность своему делу. Уверен, что связь поколений, времен и научных традиций будет продолжаться и в будущем. У нас растет перспективная молодежь, которой предстоит совершать новые открытия и трудиться на благо нашего Отечества», — отметил Валерий Лидин.