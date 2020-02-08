В селе Колышлейка полыхала ГАЗель

В Пензенском районе в селе Колышлейка произошел пожар. Пламя охватило ГАЗель.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 7 февраля в 11:27 на улице Центральной. Огонь полностью уничтожил двигатель и частично салон машины.

Тушили полыхающее авто три человека с помощью одной спецмашины. По факту пожара проводится проверка.

Автовладельцев предупреждают о необходимости следить за исправностью машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.