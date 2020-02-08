Президент подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем, сообщает ТАСС.

Закон был принят Госдумой 23 января и одобрен Совфедом 30 января. Благодаря ему вносится изменение в статью 86 Семейного кодекса РФ, согласно которому перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами, дополняется новым — отсутствие у ребенка пригодного постоянного жилья.

Как поясняла зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, несмотря на то, что этот перечень не является исчерпывающим, суды в своей практике назначают дополнительные выплаты только для возмещения расходов медицинского характера, поскольку все перечисленные в законе обстоятельства связаны именно со здоровьем ребенка.