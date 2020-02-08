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Иван Белозерцев занялся скандинавской ходьбой

8 февраля в 14:17 32 просмотра

Губернатор пензенской области Иван Белозерцев попробовал на себе занятия скандинавской ходьбой в селе Засечном.

В рамках Дня зимних видов спорта любители скандинавской ходьбы устроили соревнования. В них принял участие глава региона. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видеозапись старта в Stories.

Напомним, скандинавской ходьбой занимаются около 10 тысяч жителей региона. Иван Белозерцев поддерживает этот вид спорта и помогает его развивать. Так, ранее он вручил координатору движения «Содружество клубов скандинавской ходьбы по-пензенски» Светлане Грачевой сертификат на получение 280 пар палок и 30 фитнес-браслетов.

Скандинавская ходьба — вид любительского спорта, представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные. При ходьбе с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса. Ученые подсчитали, что при скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц человеческого тела, а при обычной ходьбе — только 70%. Ходьбу с палками рекомендуют людям, склонным к полноте и/или страдающим ожирением, а также пожилым людям.


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