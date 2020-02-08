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Онколог рассказал об эффективном способе предупреждения рака

8 февраля в 14:57 150 просмотров

Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев рассказал о способах профилактики рака. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Российскую газету».

«Чтобы снизить риск, нужно, прежде всего, показываться доктору. В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя. На них можно, в том числе, пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога», — сказал Александр Дорофеев.

Он добавил, что многие обращаются к врачу, когда симптомы рака уже сильно выражены. Запущенную болезнь приходится долго лечить и гарантии выздоровления в этом случае уже нет. По мнению врача, диспансеризация выявляет предраковые изменения организма, в числе которых папилломы, аденомы и полипы. Они со временем могут перейти в онкозаболевание.

Онколог порекомендовал мужчинам после 40 лет раз в год проверять легкие и ходить к урологу. Женщинам медик посоветовал раз в два года делать маммографию. Обследовать ежегодно легкие Дорофеев рекомендовал вообще всем, вне зависимости от возраста.


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