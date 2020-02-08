«Паровозик». На ул. Чаадаева столкнулись три авто

Мужчина опубликовал несколько фото с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 14:30.
«Около колонии в сторону Ахунского переезда. Паровозик из трех авто», — добавил автор поста.
Судя по кадрам, участниками ДТП стали Lada Granta, перед которой сильно разбит, кроссовер и еще одна легковушка. Повреждения двух машин на снимках не видно. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной муть увеличивается.