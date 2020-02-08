«Паровозик». На ул. Чаадаева столкнулись три авто

Пензенец сообщил в Сети об аварии, которая произошла днем 8 февраля на улице Чаадаева.

Мужчина опубликовал несколько фото с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 14:30.

«Около колонии в сторону Ахунского переезда. Паровозик из трех авто», — добавил автор поста.

Судя по кадрам, участниками ДТП стали Lada Granta, перед которой сильно разбит, кроссовер и еще одна легковушка. Повреждения двух машин на снимках не видно. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной муть увеличивается.