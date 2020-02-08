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Президент ввел патентное налогообложение животноводства и растениеводства

8 февраля в 16:39 106 просмотров

Президент страны Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за счет растениеводства, животноводства и ряда других видов деятельности, сообщает ТАСС.

Отмечается, что поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно закону, действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, предлагается дополнить такими видами деятельности, как животноводство и растениеводство, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Авторы инициативы считают, что реализация закона позволит укрепить доходную базу местных бюджетов. Субъектам РФ будут предоставлены полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.


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