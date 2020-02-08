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Пензенцы посоревновались во время Дня зимних видов спорта

8 февраля в 17:17 46 просмотров

В селе Засечное Пензенской области 8 февраля состоялся День зимних видов спорта. На мероприятии побывал губернатор Иван Белозерцев.

Участники соревновались в гонках на тюбингах, веселом биатлоне, рыболовном спорте, лыжных гонках, шорт-треке, перетягивали канат, лепили снеговиков, устраивали гонки на собачьих упряжках, играли в регби на снегу и хоккей.

«Очень важно заниматься физкультурой и спортом и для молодежи, и для людей старшего возраста. Это положительно влияет на жизнь и здоровье на многие годы, помогает развивать самые лучшие качества», — отметил глава региона.

Он добавил, что в области созданы все условия для занятия практически любыми видами спорта в зависимости от интересов, желания и возраста. Иван Белозерцев посетил интерактивные площадки спортивного праздника, принял участие в заходе по скандинавской ходьбе среди ветеранов, дал старт лыжной гонке воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

В пресс-центре регионального правительства отметили, что благодаря федеральному гранту Пензенская область стала в 2020 году одной из главных площадок проведения Дня зимних видов спорта в России.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/214504/

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