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Для россиян намерены создать точные рекомендации по здоровому питанию

8 февраля в 17:56 158 просмотров

Минздраву предложили разработать точные рекомендации по здоровому питанию, чтобы россияне не травили себя сомнительными диетами из интернета, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Такую идею предложил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Свою просьбу он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, люди имеют лишь базовое представление, что именно подразумевается под правильным питанием. При этом нужно не забывать, что даже здоровые блюда могут негативно сказываться на организме, если их неправильно приготовить или злоупотреблять ими.

Борис Менделевич уверен, что разъяснять такие моменты должны специалисты, которым нужно создать модель здорового питания.

«На мой взгляд, наличие утвержденных рекомендаций должно стать первым, но самым важным шагом к мерам по маркировке продовольственных товаров», — подчеркнул он.


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