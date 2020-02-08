В Пензенском магазине продавали «пушистую» колбасу

Житель Пензы посетил один из крупных сетевых магазинов города, который находится в Арбеково, и нашел там странный продукт.

Муж чина опубликовал фотографию товара в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что срок годности колбасы, которую он увидел — 120 суток. Изготовлена она была 11 октября, а снимок пензенец сделал 7 февраля. Он отметил, что продукт продают по акции.

«11 января у колбасы закончился срок годности. Приятного всем аппетита», — написал он.

Пользователи в комментариях отметили, что в таких случаях необходимо показывать товар продавцам, потому что «порой администраторы могут не уследить за просрочкой, но после обращения покупателей, такие товары сразу убирают с полок». Если же работники магазина не послушают, то в таком случае, подписчики посоветовали пензенцу обратиться в Роспотребнадзор.