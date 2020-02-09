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В России создали систему выявления эмоций

9 февраля в 04:31 236 просмотров

В России разработали специальную системы наблюдения за эмоциональным состоянием. При наблюдении она может считывать 12 основных эмоций человека и оценить его психологическое состояние, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Системой заинтересовались вооруженные силы, а также вузы, которых заботит состояние студентов. Помимо этого, технологию можно использовать в транспорте. К примеру, в метро. Это позволит сотрудникам полиции сразу выявлять агрессивно настроенных людей. Отмечается, что, прибор уже применяет один из таксопарков.

Идею оценил вице-премьер Юрий Борисов. Он отметил, что компании надо объединиться с Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны и медицинской академией.

«Критерии по оценке психологического состояния должны же профессионалы ставить — психологи, медики», — подчеркнул он.


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