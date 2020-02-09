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В Кузнецке из огня спасли шесть человек

9 февраля в 09:09 394 просмотра

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре в многоквартирном доме, который произошел в городе Кузнецке Пензенской области.

В городе Кузнецке 8 февраля в 13:42 вспыхнул четырехэтажный дом на ул. Белинского, 12. В квартире сгорели кухня и прихожая на площади 25 кв метров.

Из огня спасли шестерых жильцов подъезда, двое из которых — дети. Также было эвакуировано восемь человек. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники. По факту произошедшего ведется проверка.

В управлении просят жителей области соблюдать противопожарную безопасность. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели.

Фотография: Фото предоставлены пресс-службой регионального ГУ МЧС

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