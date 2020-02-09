На Арбековском рынке ночью загорелся ларек с курами на углях. ФОТО

В ночь на 9 февраля в Пензе на территории Арбековского рынка вспыхнул ларек. Видео пожара в своих Stories на Facebook выложила предприниматель Алина Есебуа.

На кадрах видно, как густой дым поднимается от ларька, где продавали кур на углях.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности произошедшего. Сигнал о пожаре поступил 8 февраля в 22:43, выгорел металлический ларек площадью 10 кв метров. Его тушили 11 сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. В огне никто не пострадал, по факту произошедшего ведется проверка.

Пензенцев просят соблюдать противопожарную безопасность. Нужно проявлять осторожность в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели.