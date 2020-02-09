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Шахматистам из Пензы помогут попасть на всероссийский турнир

9 февраля в 10:21 172 просмотра

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин окажет юным спортсменам, имеющим повреждения опорно-двигательного аппарата, помощь в организации поездки на всероссийские соревнования «Аленький цветочек» (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобрания, просьба о помощи была озвучена в городском шахматном клубе 8 февраля. Турнир будет проходить с 25 марта по 1 апреля в Курганской области на базе санатория «Лесники».

«В этом году турнир пройдет в тридцатый раз. Соревнования созданы для того, чтобы помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья добиться высот в спорте и адаптироваться в обществе. Чтобы они не сидели дома в четырех стенах, а занимались любимыми увлечениями, общались со своими сверстниками и приобретали навыки, необходимые для жизни», — рассказал председатель правления Пензенской региональной общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков.

Спикер регионального парламента обратился к одному из спортсменов, который в прошлом году взял призовое место на шахматном чемпионате мира IPCA для инвалидов.

«Мы верим в тебя. Совершенствуй свое мастерство, развивайся творчески и интеллектуально. Уверен, что главные спортивные достижения у тебя еще впереди. Ты являешься достойным примером для своих сверстников, демонстрируешь, что в жизни возможно все, нужно только желание и упорство», — подчеркнул Валерий Лидин.

Он заверил ребят, что будет найдена возможность​ оплатить командировочные расходы на их поездку. Также спикер облпарламента пригласил шахматистов на экскурсию в историческое здание ЗакСобра.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-1511866/

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