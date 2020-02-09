Шахматистам из Пензы помогут попасть на всероссийский турнир

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобрания, просьба о помощи была озвучена в городском шахматном клубе 8 февраля. Турнир будет проходить с 25 марта по 1 апреля в Курганской области на базе санатория «Лесники».



«В этом году турнир пройдет в тридцатый раз. Соревнования созданы для того, чтобы помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья добиться высот в спорте и адаптироваться в обществе. Чтобы они не сидели дома в четырех стенах, а занимались любимыми увлечениями, общались со своими сверстниками и приобретали навыки, необходимые для жизни», — рассказал председатель правления Пензенской региональной общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков.



Спикер регионального парламента обратился к одному из спортсменов, который в прошлом году взял призовое место на шахматном чемпионате мира IPCA для инвалидов.



«Мы верим в тебя. Совершенствуй свое мастерство, развивайся творчески и интеллектуально. Уверен, что главные спортивные достижения у тебя еще впереди. Ты являешься достойным примером для своих сверстников, демонстрируешь, что в жизни возможно все, нужно только желание и упорство», — подчеркнул Валерий Лидин.



Он заверил ребят, что будет найдена возможность​ оплатить командировочные расходы на их поездку. Также спикер облпарламента пригласил шахматистов на экскурсию в историческое здание ЗакСобра.