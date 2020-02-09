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По поручению Путина в Китай направили самолет с гуманитарной помощью

9 февраля в 10:49 182 просмотра

Ночью 9 февраля самолет МЧС России по поручению президента Владимира Путина доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, самолет с партией гуманитарной помощи вылетел в Китай в субботу днем из подмосковного аэропорта Жуковский. Помощь Китаю оказывается по поручениям президента Владимира Путина и правительства России. Ранее глава Минпрома Денис Мантуров пояснил, что в КНР направили 2 млн медицинских масок, общий вес грузов — 23 тонны.

Напомним, в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухане зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Она выявлена в 24 странах, в том числе и в России. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37,1 тыс., более 800 человек умерли, выздоровели свыше 2,6 тыс. человек.


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