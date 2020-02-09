Лузгин поручил убрать снежные навалы и расширить дорогу на ул. Подольской

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Андрей Лузгин отреагировал на обращение местных жителей, которые жаловались на плохую очистку дороги зимой. Особое недовольство вызывала образовавшаяся на проезжей части колея.



Оценив состояние дороги, мэр поручил провести обработку участка противогололедными материалами.



«В ближайшее время отгрейдеруйте дорогу. Кроме того, нужно убрать снежные навалы и расширить проезжую часть для удобства пешеходов», — сказал Андрей Лузгин.



За содержание участка отвечает администрация Первомайского района, зимой в рамках контракта она благоустраивает 70 улиц третьей категории. В полномочия входит и очистка дорог от снега. Однако улица Подольская имеет продольный уклон, из-за чего с уборкой дорог возникают проблемы, пояснили в мэрии. В связи с этим будет рассмотрен вопрос о передаче объекта в МУП «Пензадормост».



Также Андрей Лузгин обсудил с пензенцами и председателем уличного комитета вопросы, связанные с освещением и ремонтом дорог.