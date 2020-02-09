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Пожарные спасли две жизни в Нижнеломовском районе

9 февраля в 11:45 158 просмотров

В селе Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области случился пожар. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации управления, сообщение о пожаре на ул. Трудовой поступило 8 февраля в 19:14. Сгорела кровля на площади 36 кв метров в деревянном доме, из огня спасли двоих мужчин.

Пожар тушили пять сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту проводится проверка.

В управлении просят жителей области соблюдать противопожарную безопасность. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели.

Фотография: Фото предоставлены пресс-службой регионального ГУ МЧС

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