Пожарные спасли две жизни в Нижнеломовском районе

По информации управления, сообщение о пожаре на ул. Трудовой поступило 8 февраля в 19:14. Сгорела кровля на площади 36 кв метров в деревянном доме, из огня спасли двоих мужчин.



Пожар тушили пять сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту проводится проверка.

В управлении просят жителей области соблюдать противопожарную безопасность. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели.