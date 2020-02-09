Выпускники пензенских школ сдадут тренировочный экзамен перед ЕГЭ (видео)

У выпускников этого года будет возможность перед сдачей ЕГЭ потренировать не только мозги, но и нервы. В Пензенской области впервые пройдет региональный тренировочный экзамен.

Подобную подготовку уже давно проводят практически в каждом образовательном учреждении. Однако до этого у школьников была возможность познакомиться лишь с контрольно-измерительными материалами, но не оценить всю процедуру тестирования. В единый день тренировочных экзаменов 11-классники смогут в полной мере ощутить атмосферу ЕГЭ.

«Чтобы в основной период эти вопросы снять и выпускник был готов, знал, что ему предстоит делать на экзамене, знаком был с контрольно-измерительным материалом, с условиями заполнения бланков и вообще познакомился с тем, что такое пункт проведения экзаменов, какая процедура ждет его на входе, куда он пройдет дальше, в какую аудиторию, как он сядет по рассадке», — рассказала главный специалист-эксперт управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ольга Богданова.



Первый тренировочный экзамен пройдет уже в феврале. 26 числа выпускники напишут пробное тестирование по математике базового курса. А 3 марта состоится региональная тренировка по русскому языку, сообщает телеканал «Экспресс».