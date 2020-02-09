В Пензе за полгода войны поймали не менее 60 немецких шпионов (видео)

Долгие годы эта страница истории Пензенской области находилась под грифом «Секретно». И лишь сравнительно недавно были преданы огласке некоторые материалы, рассказывающие о борьбе с немецкой агентурой в Сурском крае. Всем известно, что гитлеровцы не дошли до границ нашей губернии, их под Москвой остановила Красная Армия. Однако агенты Третьего рейха на территории области были, отмечает телеканал «Экспресс».

Вражеские лазутчики начали оседать на территории Пензенской области еще в 1941-м. Одни — под видом беженцев, других сбрасывали на парашютах в леса в районе Никольска, Земетчино и Сосновоборска. Они должны были совершать диверсии, собирать информацию об оборонных заводах. По сведениям историка Виктора Кладова, на фронт в режиме секретности работали 65 пензенских предприятий на которых трудились 45 тысяч человек. Самые крупные — это заводы «Пензмаш», здесь делали комплектующие и ракеты для гвардейских минометов, и «ЗИФ», известный производством взрывателей для артиллерийских снарядов. Многое из выпускаемого в Пензе отправлялось на другие заводы.

«Мы делали те вещи, без которых все остальные оборонные отрасли бы встали. Грубо говоря, на фронте без нас было никак! Неважно, идет ли речь о взрывателях, о приборах оборонных, либо о тех же шинелях, которые производили у нас на ряде предприятий», — рассказал кандидат исторических наук Виктор Кладов.

Немецкие шпионы имели представление о том, что выпускают наши предприятия. Но сорвать военные поставки фронту так и не смогли. В 1942-м заброс агентов врага в регион принял массовый характер. Кроме промышленности, их теперь интересовали железнодорожные станции. Армии вермахта двигались к Сталинграду, и Сурский край стал прифронтовой зоной.

«Пенза стала фактически одним из основных пропускных пунктов для того, чтобы отправлять вооружение на фронт, поэтому любая диверсия на пензенском железнодорожном узле бы привела к катастрофическим последствиям. Это остановка движения эшелонов, которые двигались на фронт», — отметил председатель Совета ветеранов УФСБ РФ по Пензенской области Борис Пузаков.

В пензенском музее ФСБ хранятся уникальные документы, изъятые у лазутчиков. Удостоверения личности, справки — все это фабриковалось в разведшколах абвера. Сотрудники НКВД в условиях нехватки кадров, многие были на фронте, работали за двоих, а то и за троих.

Тайны из возможности проникновения гитлеровской агентуры не делали. На улицах и в учреждениях висели плакаты, призывающие к бдительности, сохранению военной тайны. В центральных и областной газете «Сталинское знамя» регулярно печатались статьи о шпионах. Приводились примеры уловок врага.

«Тому или иному гражданину позвонили и в ненавязчивой форме, сославшись на якобы имевшееся служебное удостоверение, просили рассказать план оборонного предприятия. Такие случаи в газетах описывали», — сообщил главный методист государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

Сообщения о неизвестных, задающих много вопросов, поступали и в милицию, и НКВД чуть ли ежедневно. И были случаи, когда проверка данной информации приводила к раскрытию и задержанию немецких резидентов.

В октябре 1943-го на станции Выглядовка близ Пачелмы был задержан парашютист. Его взяли по наводке. Два других агента, сброшенных вместе с ним, сразу сдались властям. И подобное случалось не раз. Поимка шпионов дала возможность организовать радиоигру, когда врагу передавалась дезинформация.



Сколько всего за войну на территории нашей области задержали агентов противника, сказать трудно. Не все еще документы преданы огласке. Но вот одна цифра — 60 пойманных шпионов за период с осени 1942-го по начало 1943-го — позволяет понять, какой интерес проявлял враг к тыловой Пензе.