Пензенская школа № 7 стала киноплощадкой (видео)

Команда из фонда развития детского кино «Сотворение» снимает в пензенской школе № 7 короткометражные фильмы о дружбе, первой любви и чуде. Кроме Пензы, проект уже побывал в Сочи, Саратове и Самаре. В главных ролях — обычные школьники. Ведь суть проекта — показать ребятам, как делается кино, и найти талантливых актеров.

Такой привычный школьный вальс. Юноши и девушки — в форме и белых блузках, оттачивают благородный танец в актовом зале. Вот только ребята — не одноклассники, они совершенно друг с другом не знакомы, вокруг — метры и метры проводов, лампы для постановочного света, камеры и режиссер, который объясняет каждое движение. Школьный вальс — кульминация короткометражки «Никогда не сдавайся» о первой влюбленности. Для роли главного героя школьник полгода занимался с двумя профессиональным актерами. Мальчик легко разграничивает черты собственного характера и своего персонажа.

Короткометражку увидят далеко за пределами Пензы, фильм в школе № 7 снимает команда фонда развития детского кино «Сотворение». Кроме истории «Никогда не сдавайся» (6+), пензенские школьники сыграли в фильмах «Кино, да не то» (6+), «Как ее завоевать?» (6+), «А если подумать» (6+).

Как делается кино, профессионалы показали также в Саратове, Самаре, Сочи, Казани — эти города тоже подключились к проекту фонда. Для ребят из регионов это не просто возможность увидеть маленькое чудо — как делается кино, а шанс после команды «Стоп! Снято!» начать кинокарьеру, сообщает телеканал «Экспресс».