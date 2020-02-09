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В Сети появились фото ночного ДТП на ул. Космодемьянской

9 февраля в 12:26 126 просмотров

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появились фото с места аварии, которая произошла в ночь на 9 февраля.

Автор снимка уточнил, что он был сделан в 22:20. В комментариях отметили, что авария произошла недалеко от дома № 5 на ул. Космодемьянской. Также пользователи Сети сообщили о том, что один из участников ДТП — такси.

«Именно он и виновник», — предположил подписчик Александр.

Официальной информации о причинах аварии и наличии пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции. Кроме того, водителей просят не совершать необдуманных маневров, потому что каждое опасное действие может стоить жизни.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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