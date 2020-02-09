В Сети появились фото ночного ДТП на ул. Космодемьянской

Автор снимка уточнил, что он был сделан в 22:20. В комментариях отметили, что авария произошла недалеко от дома № 5 на ул. Космодемьянской. Также пользователи Сети сообщили о том, что один из участников ДТП — такси.
«Именно он и виновник», — предположил подписчик Александр.
Официальной информации о причинах аварии и наличии пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции. Кроме того, водителей просят не совершать необдуманных маневров, потому что каждое опасное действие может стоить жизни.