Путин обновил совет по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в обновленный состав вошли, в частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, руководитель аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, как сообщает ТАСС, президент обновил и состав президиума совета. В его состав вошли Мишустин, Орешкин, врио директора департамента организации проектной деятельности аппарата правительства Дмитрий Некрасов, Абрамченко, вице-премьер Юрий Борисов, Григоренко, Оверчук, Решетников, Хуснуллин, Чернышенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.