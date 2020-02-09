Китайские хоккеисты поблагодарили Белозерцева за организацию матчей в Пензе

Руководство и игроки хоккейного клуба «Орджи» из Пекина выразили благодарность губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за организацию и проведение матчей китайских команд в рамках чемпионата ВХЛ в Пензе.

Благодарственное письмо, которое подписал президент клуба Хуан И Цзюнь, опубликовали на сайте регионального минспорта. В тексте отмечается, что в КНР сложилась сложная эпидемиологическая ситуация.

«Особенно хотим отметить четкую и слаженную работу, внимательное отношение администрации и всех служб СЗК «Дизель-Арена» по созданию комфортных условий для тренировочного процесса и проведению календарных матчей чемпионата ВХЛ.

Мы знаем, что вы сами играете в хоккей, поэтому желаем вам заброшенных шайб и новых спортивных побед в 2020 году!» — сообщается в письме.

Напомним, ранее в Пензе прошли матчи между китайскими командами. В связи с распространением коронавируса было принято решение о том, чтобы все оставшиеся матчи ВХЛ провести на территории России.