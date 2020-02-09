В России отмечают День гражданской авиации

«Поздравляю вас с Днем работника гражданской авиации. Высокий профессионализм летного состава, диспетчерских служб, ответственное дело всех работников отрасли обеспечивают пассажирам безопасные и комфортные условия полетов», — отмечается в поздравлении на сайте Госдумы.

Напомним, в этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». В мае 1922-го в СССР открылись полеты по первой международной авиалинии «Москва — Кенигсберг», позднее ее продлили до Берлина. В марте 1923-го было создано Российское общество Добровольного воздушного флота — «Добролет», отмечает РИА Новости.

Информагентство поздравляет с профессиональным праздником сотрудников пензенского аэропорта. Напомним, ровно два года назад, в день 95-летия гражданской авиации РФ «Пенза-Пресс» публиковало большой материал с виртуальной экскурсией по аэровокзалу для своих читателей. Посмотреть его можно ЗДЕСЬ.