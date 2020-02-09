Плей-офф все ближе. Пензенский «Дизель» одержал очередную победу

«С победой болельщиков, с победой команду. Мы первый период не играли, второй провели хорошо, а третий сыграли по счету. В третьем периоде даже была обоюдоострая игра, много ошибок. Соперник играл жестко, не давал нам особо «разгуляться». В целом же два очка взяли, готовимся к китайским командам», — цитирует слова тренера пресс-служба «Дизеля».

Пресс-секретарь команды пояснил, что, несмотря на официальное завершение домашней серии матчей, «Дизель» также сразится в Пензе с китайскими командами. Но формально эти игры уже будут считаться для пензенцев выездными. Первый матч с представителями КНР — командой «Ценг Тоу» — состоится 14 февраля (0+). В ближайшее время будет дан ответ на вопрос, попадет ли «Дизель» в плей-офф.