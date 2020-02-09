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Пензенцы участвуют в массовой гонке «Лыжня России»

9 февраля в 13:05 314 просмотров

9 февраля в Пензе проходит Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» (0+).

Мероприятие началось в 10 часов утра с регистрации участников, она продлилась полтора часа. Церемония открытия состоялась в 11:45, сам забег стартовал в 12 часов.

Лыжная гонка завершится в 13:30, в это время пройдет награждение победителей и призеров. Забег проходит в лесном массиве Западной поляны и Арбеково. Стартовали участники с верхней поляны стадиона «Снежинка» со стороны дороги на село Малая Валяевка.

Участники поделены на две категории. Для лыжников старше 18 лет предусмотрена дистанция в 10 километров, для тех, кто младше, — 5 километров. Также для всех гостей мероприятия подготовили полевую кухню, горячий чай, выступают творческие коллективы.

Напомним, сегодня действуют ограничения движения и парковки для водителей. Так, по информации пресс-службы мэрии, с 8 до 16 часов нельзя оставить авто на участке дороги на село Малая Валяевка — от пересечения с дорогой-дублером улицы Окружной до поворота на стадион. С 9 до 16 часов на том же участке ограничили разрешенную скорость движения. Машинам можно ехать со скоростью не более 20 км/ч.


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