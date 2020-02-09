Пензячки лишились 5 млн, желая заработать на вложениях в криптовалюту

Две жительницы Пензы стали жертвами нового способа мошенничества: в результате действий обманщиков они лишились более 5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 38-летняя пензячка в соцсети «Одноклассники» увидела объявление о заработке путем вложения денег в криптовалюту. Она заполнила заявку, и ей перезвонил незнакомец, который рассказал, как создать личный кабинет и пополнить его счет.

В течение следующих 10 дней женщина перевела на расчетный счет, который ей продиктовал неизвестный, 2 млн 555 тыс. рублей. Затем она попыталась вывести деньги из личного кабинета или обналичить, но сделать этого не смогла.

В такой же ситуации оказалась 73-летняя пенсионерка — она увидела подобное объявление летом 2019 года. Пензячка лишилась 2 млн 495 тыс. рублей.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают личности тех, кто причастен к совершению преступлений.

«Если вам обещают доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или путем вложения в криптовалюту, помните — так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы! И главное правило: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам!» — призывают в полиции.