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Зареченец лишился трети миллиона, решив подзаработать на биржевых торгах

9 февраля в 15:26 182 просмотра

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту кражи 307 тыс. рублей с банковского счета 64-летнего зареченца.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, зареченцу предложили заработать денег путем участия в биржевых торгах. Мужчина установил на свой компьютер программу, но не знал, что она используется для удаленного доступа к нему. Впоследствии оказалось, что этим воспользовались злоумышленники: они оформили на имя зареченца кредит на 307 тыс. рублей. Эти деньги перевели на разные счета.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности тех, кто мог быть причастен к преступлению.

«Банковская карта — это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные — такие, как серия и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество. А также никому не отправляйте фотографии вашей банковской карты! Ни в коем случае не устанавливайте на свой смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам!» — напоминают в УМВД Пензенской области.


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