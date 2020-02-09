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Телефонные мошенники выманили у пензячки 381 тыс. рублей

9 февраля в 16:24 80 просмотров

40-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с сообщением о краже.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником банка и сказал, что со счета карты собеседницы списывают деньги. Далее ей позвонили с другого номера: мужчина, назвавший себя специалистом службы безопасности, попросил продиктовать реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в SMS-сообщениях, после чего связь прервалась.

Спустя некоторое время пензячке позвонили с третьего номера, она сообщил новые цифровые коды, полученные от банка. После этого женщина увидела, что с ее счета исчезло 381 тыс. рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело, сотрудники полиции ищут причастных к преступлению людей.

«При общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные вашей карты — номера, коды и пароли. Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор! А если остались сомнения, следует позвонить на телефон «горячей линии» вашего банка и проверить, все ли в порядке. Помните: если не поддаваться эмоциям, а руководствоваться разумом, вы предотвратите преступление и сохраните ваши деньги!» — призывают в управлении.


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