Пензенская «Лагуна-УОР» досрочно стала лидером чемпионата России

Как сообщает пресс-атташе команды Елена Никитина, матчи со «Спартаком» из Котельников прошли в Московской области 7 и 8 февраля. В результате пензенская команда набрала 45 очков и опережает ближайшего преследователя — питерскую «Аврору» — на девять очков. Тройку сильнейших с 30 очками замыкает нижегородская «Норманочка». Эти команды обеспечили себе путевки в плей-офф.

Заключительные матчи чемпионата «Лагуна-УОР» проведет в Пензе 14 и 15 февраля с командой «ОрелГУ-КПРФ» (0+). Начало игр — в 17:00 и 15:00 соответственно.