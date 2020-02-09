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Пензенская «Лагуна-УОР» досрочно стала лидером чемпионата России

9 февраля в 15:54 156 просмотров

Пензенский женский минифутбольный клуб «Лагуна-УОР» досрочно занял первое место в регулярном чемпионате России после удачно проведенных игр девятого тура.

Как сообщает пресс-атташе команды Елена Никитина, матчи со «Спартаком» из Котельников прошли в Московской области 7 и 8 февраля. В результате пензенская команда набрала 45 очков и опережает ближайшего преследователя — питерскую «Аврору» — на девять очков. Тройку сильнейших с 30 очками замыкает нижегородская «Норманочка». Эти команды обеспечили себе путевки в плей-офф.

Заключительные матчи чемпионата «Лагуна-УОР» проведет в Пензе 14 и 15 февраля с командой «ОрелГУ-КПРФ» (0+). Начало игр — в 17:00 и 15:00 соответственно.

Фотография: Фото предоставлены пресс-атташе "Лагуны-УОР"

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