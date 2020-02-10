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В России предложили ввести квоты на разведение собак и кошек

9 февраля в 23:32 156 просмотров

Зоозащитники предложили ввести в стране квоты на разведение породистых кошек и собак, чтобы сократить численность бездомных животных в будущем.

Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила руководитель одного из центров защиты прав животных Ирина Новожилова.

«Для того, чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину», — призвала она.

Женщина утверждает, что бездомные животные — результат нестыковки между спросом и предложением. Питомцев в стране «производится» больше, чем их способны взять в дома люди. И эта проблема особенно актуальна в тех странах, где власти не контролируют разведение домашних животных. По мнению зоозащитницы, одни разводят животных ради бизнеса, другие — «по недомыслию».

«Первая категория должна подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, в отношении второй должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца», — считает Ирина Новожилова.


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