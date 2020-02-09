В гонке «Лыжня России» приняли участие более 3,5 тыс. пензенцев

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соревнования открыл мэр Андрей Лузгин. Он зачитал участникам приветствие президента России Владимира Путина.

«Этот масштабный, поистине всенародный проект объединяет на своих стартах десятки тысяч любителей лыжного спорта. Конечно, особенно приятно, что по сложившейся традиции многие из них выходят на дистанции целыми семьями — от мала до велика. Уверен, что нынешняя «Лыжня России» пройдет, как всегда, в атмосфере честной борьбы и дружеского общения, подарит участникам заряд бодрости, будет способствовать популяризации ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни», — процитировал Андрей Лузгин главу государства.

Он отметил, что городская власть и в дальнейшем будет поддерживать лыжный спорт.

«Сегодня мы стартуем с верхней площадки стадиона «Снежинка». Мы приступили к проектированию благоустройства этой территории. Надеемся, что лыжный спорт станет еще более популярным среди пензенцев. Желаю всем хорошего настроения, спортивных побед и, конечно же, здоровья», — сказал мэр.

Всего в «Лыжне России» приняло участие более 350 человек, возраст участников — от 4 до 80 лет. Пензенцы преодолели две дистанции — 5 и 10 км. Для гостей праздника работали полевая кухня с горячим чаем, а также выступали творческие коллективы.