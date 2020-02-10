Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.

О новом модифицированном скрипте (сценарий общения) общения уже знают в ЦБ и крупных российских банках. Эксперты отметили, что раньше аферисты «маскировались» под службу безопасности банка и пугали россиян блокировкой счета из-за подозрительных транзакций, то теперь сообщают о поступившем запросе на закрытие счета.

В ЦБ объяснили, что затем мошенники попросят уточнить персональные данные для перевода средств на «безопасный счет». По словам специалистов, злоумышленники часто меняют скрипты и могут представиться кем угодно: от сотрудников служб безопасности банков, до соцслужб, пенсионного фонда, представителей СМИ.

Как рассказал «Известиям» на условиях анонимности представитель крупного банка, некоторые кредитные организации с небольшим количеством клиентов, иногда могут звонить клиентам с похожим обращением о закрытии отделения.

Эксперты напомнили, что во избежание хищения средств клиент никогда не должен сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из SMS-сообщений или реквизиты своей карты.