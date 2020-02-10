Строительство станции обезжелезивания в Кузнецке могут перенести на 2020 год

10 февраля на официальной странице Пензенской области соцсети «ВКонтакте» в ходе прямого эфира (0+) губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос жителей Кузнецка по поводу качества воды.

«Мы десятилетиями страдаем с водой. Последние годы никакого просвета. Все хуже и хуже. Относим деньги в магазины, чтоб купить воду, хотя бы для приготовления пищи (не у всех есть возможность привозить с родника). Наша сантехника приходит в негодность, стирать в такой воде невозможно. Мы гробим свое здоровье, моясь в этой воде», — написала кузнечанка Марина.

Иван Белозерцев подтвердил, что, действительно, есть такая проблема, она существует более 30 лет.

«В 2019 году мы запустили станцию обезжелезивания, которая обеспечивает подачу хорошей воды половине жителей города. В этом году подготовили проектно-сметную документацию, цена решения проблемы и строительства еще одной станции — 66 млн руб. Нас включили в федеральную программу на 2021 год», — сказал губернатор.

Также он сообщил, что обратился к министру строительства РФ с просьбой перенести строительство на 2020 год.