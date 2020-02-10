Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензе отметили День российской науки
Наши новости
«Паровозик». На ул. Чаадаева столкнулись три авто
На улице Коммунистической разворотило три авто. ВИДЕО
Пензячка с малышкой погибли в ДТП в Рязанской области
В Пензе машины забились под мост
На ул. Свердлова внедорожник впечатал иномарку в дерево
В Арбеково мужчину сбила машина и уехала
На трассе под Пензой фуры спровоцировали пробку
На Шуисте легковушка сбила двух пензенцев
На Севере грузовик влетел в забор
В Арбеково под мостом застрял грузовик

На Южной поляне жестко разбилась легковушка

10 февраля в 09:26 270 просмотров

В Пензе на Южной поляне утром 10 февраля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что авария произошла примерно в 8:50 на улице Металлистов.

Судя по снимку, в ДТП попала Lada Granta. У легковушки сильно разбит капот, бампер и передние фары. Второго участника аварии на кадре не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной муть увеличивается.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...